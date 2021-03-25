До Грузії доставили першу партію вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNtech.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я країни і видання Ехо Кавказу.

Так, 29 250 доз вакцини сьогодні вночі на літаку привезли до Тбіліського аеропорту з США.

Препарат відправлять до Національного центру з контролю захворювань, а звідти розподілять по чотирьох локаціях в Тбілісі, а також в Батумі і в Кутаїсі.

Зазначається, що з 25 березня можливість вакцинації буде доступна для людей старше 65 років.

При цьому, громадяни країни зможуть обирати між вакцинами AstraZeneca і Pfizer.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.