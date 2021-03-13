Про це повідомила пресслужба ЮНІСЕФ.

Так, літак з першою партією з 43 200 доз COVID-вакцини приземлився в міжнародному аеропорту Тбілісі. В країну доставили препарат AstraZeneca/Oxford, вироблений AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея).

Зазначається, що процес вакцинації в Грузії планується почати в понеділок, 15 березня, з пріоритетних груп, визначених урядом країни.

Всього в цьому році центр COVAX планує доставити близько 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19.

COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ) за участі таких партнерів, як CEPI — Коаліція інновацій із готовності до епідемії, та ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.

У рамках цього механізму Україна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США), якими щеплять 4 млн українців. Вакцину постачатимуть поступово.

  • Нагадаємо, 5 березня Молдова першою в Європі отримала партію вакцин проти коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX.