Сьогодні, 13 березня, Грузія отримала першу партію вакцини проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила пресслужба ЮНІСЕФ.

Так, літак з першою партією з 43 200 доз COVID-вакцини приземлився в міжнародному аеропорту Тбілісі. В країну доставили препарат AstraZeneca/Oxford, вироблений AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея).

Зазначається, що процес вакцинації в Грузії планується почати в понеділок, 15 березня, з пріоритетних груп, визначених урядом країни.

The airplane, carrying first batch of 43200 doses of COVID-19 vaccines, landed at TB International Airport. pic.twitter.com/t2BFwY70z1 — UNICEF Georgia (@unicefgeorgia) March 13, 2021

Georgia received 43,200 doses of AstraZeneca/Oxford vaccine produced via COVAX Facility. UNICEF supported Govt in procuring these vaccines. Vaccinations process is scheduled to start on 15 March in priority groups identified by Govt, with Med. workers among the first prio group. pic.twitter.com/qxySFdNmAw — UNICEF Georgia (@unicefgeorgia) March 13, 2021

Всього в цьому році центр COVAX планує доставити близько 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19.

COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ) за участі таких партнерів, як CEPI — Коаліція інновацій із готовності до епідемії, та ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.

У рамках цього механізму Україна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США), якими щеплять 4 млн українців. Вакцину постачатимуть поступово.