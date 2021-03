Про це повідомила пресслужба ЮНІСЕФ.

Так, літак з першою партією з 43 200 доз COVID-вакцини приземлився в міжнародному аеропорту Тбілісі. В країну доставили препарат AstraZeneca/Oxford, вироблений AstraZeneca-SKBio (Республіка Корея).

Зазначається, що процес вакцинації в Грузії планується почати в понеділок, 15 березня, з пріоритетних груп, визначених урядом країни.

The airplane, carrying first batch of 43200 doses of COVID-19 vaccines, landed at TB International Airport. pic.twitter.com/t2BFwY70z1

Georgia received 43,200 doses of AstraZeneca/Oxford vaccine produced via COVAX Facility. UNICEF supported Govt in procuring these vaccines. Vaccinations process is scheduled to start on 15 March in priority groups identified by Govt, with Med. workers among the first prio group. pic.twitter.com/qxySFdNmAw

— UNICEF Georgia (@unicefgeorgia) March 13, 2021