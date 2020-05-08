Грузія має намір відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє підрозділ “Радіо Свободи” – “Ехо Кавказа”.

Як повідомив голова МЗС Грузії Давид Залкаліані, причина консультацій з послом – призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

При цьому Залкаліані підкреслив, що мова не йде про розрив дипломатичних відносин з Україною або перегляд стратегічного партнерства між країнами.

Міністр також зазначив, що “знижено рівень посади, спочатку запропонованої Саакашвілі”. На думку міністра, це пов’язано зі скептичним ставленням до персони Саакашвілі в політичному спектрі України.

7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.

Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.