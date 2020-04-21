Грузія подовжила на місяць режим НС через COVID-19

Режим надзвичайного стану в Грузії, запроваджений через загрозу поширення коронавірусу, продовжено до 22 травня.

Про це повідомляє агентство “Новини Грузія”.

Надзвичайний стан в Грузії був оголошений 21 березня. Через 10 днів в країні була введена комендантська година, а з 17 квітня заборонили пересування на легкових автомобілях без дозволу. Минулого тижня режим надзвичайного стану продовжили до 10 травня.

“Уряд Грузії ухвалив рішення і відправив звернення до президента про продовження надзвичайного стану до 22 травня”, – сказав радник прем’єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані.

Рішення набере чинності відразу після публікації відповідного наказу президента, додав він.

Також Чіковані повідомив, що до 27 квітня буде продовжено заборону на пересування на легкових автомобілях. Винятки допускаються для вантажних машин, сервісів дистрибуції і доставки, а також співробітників держслужб і журналістів, у яких є спеціальний пропуск.

Штраф за порушення правил НС і комендантської години становить три тисячі ларі (957 доларів) для фізичних осіб і 15 тисяч ларі для юридичних (майже 4,8 тисячі доларів). Оплатити його можна протягом 30 днів або оскаржити після зняття режиму надзвичайного стану.