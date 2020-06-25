Грузія офіційно продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня. Влада Грузії чекає рішення ЄС щодо відкриття кордонів для третіх країн.

Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Грузії.

У відомстві закликали громадян утриматися від покупки авіаквитків до прийняття владою остаточного рішення про відновлення польотів і затвердження розкладу.

Зараз авіакомпанії продовжують виконувати тільки чартерні рейси.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що авіасполучення в Україні планується відновити з 15 червня.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу. Це, зокрема, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр.