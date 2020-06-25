Про це повідомляє Агентство цивільної авіації Грузії.
У відомстві закликали громадян утриматися від покупки авіаквитків до прийняття владою остаточного рішення про відновлення польотів і затвердження розкладу.
Зараз авіакомпанії продовжують виконувати тільки чартерні рейси.
Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що авіасполучення в Україні планується відновити з 15 червня.
Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу. Це, зокрема, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр.
- Україна не відповідає критеріям захворюваності COVID-19, необхідним для активного відновлення міжнародного авіасполучення.