Про це повідомляє “Ехо Кавказу” (проєкт Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).

2 вересня член партії “Європейська Грузія” Георгій Канделакі заявив, що Грузія відмовилася прийняти в дар від уряду Латвії 50 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Він назвав це рішення безвідповідальним, зазначивши, що цю партію варто було б використовувати для щеплення педагогів.

Голова Національного центру з контролю над захворюваннями та громадським здоров’я МОЗ Грузії Аміран Гамкрелідзе підтвердив цю інформацію та додав, що AstraZeneca Грузії пропонувала не лише Латвія, а й інші країни ЄС. За його словами, відмова від допомоги продиктована непопулярністю цієї вакцини в Грузії.

Гамкрелідзе переконує, що політичних мотивів у цього рішення немає. Утім Канделакі каже, що є зв’язок із тим, що балтійська країна відмовила у візиті прем’єр-міністрові Іраклію Гарібашвілі.

“Нам стало відомо, що саме тоді, коли прем’єр-міністру Гарібашвілі було відмовлено у візиті в країни Балтії, у світлі подій 5 липня і того факту, що уряд вступив у відкритий альянс з пов’язаними з Росією екстремістами, що влаштували масове, організоване насильство 5 липня, уряд Грузії відмовився від запропонованих Латвією десятків тисяч якісних вакцин”, — заявив політик.

Гарібашвілі ж зазначив, що в Грузії зараз достатня кількість вакцин від коронавірусу, зокрема препарати Pfizer і Sinovac.

“Ми завезли та вакцину AstraZeneca, але наші лікарі та епідеміологи кажуть, що вона була менш пріоритетною. Якби в країні не було вакцин, а ми б відмовилися, це було б злочином. А зараз це наш суверенний вибір — завезти ті вакцини, які хоче наше населення”, — сказав Гарібашвілі.