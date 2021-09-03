Про це повідомляє “Ехо Кавказу” (проєкт Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).
2 вересня член партії “Європейська Грузія” Георгій Канделакі заявив, що Грузія відмовилася прийняти в дар від уряду Латвії 50 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Він назвав це рішення безвідповідальним, зазначивши, що цю партію варто було б використовувати для щеплення педагогів.
Голова Національного центру з контролю над захворюваннями та громадським здоров’я МОЗ Грузії Аміран Гамкрелідзе підтвердив цю інформацію та додав, що AstraZeneca Грузії пропонувала не лише Латвія, а й інші країни ЄС. За його словами, відмова від допомоги продиктована непопулярністю цієї вакцини в Грузії.
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Гамкрелідзе переконує, що політичних мотивів у цього рішення немає. Утім Канделакі каже, що є зв’язок із тим, що балтійська країна відмовила у візиті прем’єр-міністрові Іраклію Гарібашвілі.
“Нам стало відомо, що саме тоді, коли прем’єр-міністру Гарібашвілі було відмовлено у візиті в країни Балтії, у світлі подій 5 липня і того факту, що уряд вступив у відкритий альянс з пов’язаними з Росією екстремістами, що влаштували масове, організоване насильство 5 липня, уряд Грузії відмовився від запропонованих Латвією десятків тисяч якісних вакцин”, — заявив політик.
Гарібашвілі ж зазначив, що в Грузії зараз достатня кількість вакцин від коронавірусу, зокрема препарати Pfizer і Sinovac.
“Ми завезли та вакцину AstraZeneca, але наші лікарі та епідеміологи кажуть, що вона була менш пріоритетною. Якби в країні не було вакцин, а ми б відмовилися, це було б злочином. А зараз це наш суверенний вибір — завезти ті вакцини, які хоче наше населення”, — сказав Гарібашвілі.
- Нагадаємо, у лютому Грузія почала пом’якшувати обмеження, запроваджені у країні через пандемію коронавірусу. Зокрема, кордони було відкрито для громадян України, але з певними обмеженнями. З 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони для мандрівників і стала одним з популярних туристичних напрямків, зокрема, серед українців.
- Наплив туристів негативно позначився на епідемічній ситуації в країни з населенням 3,9 млн, де повністю щеплено лише 437 тисяч осіб (близько 11,8%).
- У четвер, 12 серпня, влада країни ухвалила рішення посилити карантинні обмеження з 14 серпня по 4 вересня.