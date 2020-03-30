У Грузії вводиться комендантська година. Забороняється пересування пішки та на транспорті з 21:00 до 06:00 ранку.

Про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє видання “Грузія Online”.

Режим так званого “повного карантину” був введений в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

“Ми прийняли рішення значно посилити заходи в умовах надзвичайного стану. Ми оголошуємо про фактичний загальний карантин, який почнеться завтра о 8:00 ранку … На час дії надзвичайного стану оголошується фактично повний карантин. З 21:00 забороняється пересування як пішки, так і на транспорті в міста і по всій країні, до 6 години ранку”, – заявив Гахарія.

В рамках карантинного режиму також забороняється громадянам у віці 70 і вище років виходити з дому крім випадків, якщо вони направляються в найближчий продуктовий магазин, аптеку або медичний заклад.