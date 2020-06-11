Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані оголосив про виклик українського посла в Тбілісі Ігоря Долгова для роз'яснення недавніх заяв грузинського експрезидента Саакашвілі.

Про це повідомляє грузинський телеканал “Перший канал”.

“Звичайно, заява, яку ми почули вчора (10 червня – ред.), є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України в процес виборів”, – заявив Залкаліані.

Йдеться про слова експрезидента Грузії Саакашвілі, який зараз має українське громадянство і очолює Національну раду реформ при президентові України. 10 червня він заявив: “Я не збираюся спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії. Я дійсно буду на передовій боротьби”.

Глава грузинського МЗС також додав, що у відомстві і раніше були очікування, що Саакашвілі буде “втручатися у внутрішню політику Грузії”. Саме тому і було відкликано грузинського посла в Києві.

“Саме про це ми попереджали наших українських колег: людина, призначена на одну з високих посад, знаходиться в розшуку, а грузинське правосуддя хоче залучити його до відповідальності за чотирма незалежними справами. І ця людина продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії”, – додав Залкаліані.

Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.