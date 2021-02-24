Грузія починає пом'якшувати обмеження, запроваджені у країні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив сайт уряду країни.

З 1 березня громадяни України, Білорусі, Казахстану, Росії, Азербайджану та Вірменії зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до поїздки.

На третій день перебування у Грузії туристам доведеться пройти повторне тестування власним коштом, зазначає “Эхо Кавказа”.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що йдеться лише про перетин кордону повітряним транспортом. Сухопутні кордони для іноземців будуть закриті, як і раніше.

Нові правила діятимуть також для громадян Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі.

Також із 1 лютого в країну безперешкодно можуть потрапити всі іноземці, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Раніше Грузія вже спростила правила в’їзду зокрема для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швеції, Норвегії, США, та Великої Британії.