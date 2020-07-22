Влада Грузії ухвалила рішення до 31 серпня припинити виконання більшості міжнародних авіарейсів незважаючи на те, що до цього планувалося відкрити країну на початку липня.

Це передбачає повідомлення для льотного складу NOTAM G0105/20, яке влада країни випустила 21 липня.

Розпорядження уряду є обов’язковим для виконання всіма авіакомпаніями.

В країні залишать регулярні рейси між Тбілісі і Мюнхеном, Парижем і Ригою. Також будуть виконувати евакуаційні, вантажні, урядові та медичні рейси.

З 2 серпня німецький авіаперевізник Lufthansa почне виконувати рейси Мюнхен-Тбілісі на літаках Airbus A319. Літаки літатимуть двічі на тиждень.

Французький Air France буде літати з Парижа в Тбілісі на літаках A320 і A321 з 8 серпня, також двічі на тиждень.

Варто нагадати, що раніше влада Грузії планувала дозволити регулярне міжнародне авіасполучення в країні з 1 липня, однак перенесла цей термін на 1 серпня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусної інфекції. Тепер термін перенесено до 1 вересня.