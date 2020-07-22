Це передбачає повідомлення для льотного складу NOTAM G0105/20, яке влада країни випустила 21 липня.
Розпорядження уряду є обов’язковим для виконання всіма авіакомпаніями.
В країні залишать регулярні рейси між Тбілісі і Мюнхеном, Парижем і Ригою. Також будуть виконувати евакуаційні, вантажні, урядові та медичні рейси.
З 2 серпня німецький авіаперевізник Lufthansa почне виконувати рейси Мюнхен-Тбілісі на літаках Airbus A319. Літаки літатимуть двічі на тиждень.
Французький Air France буде літати з Парижа в Тбілісі на літаках A320 і A321 з 8 серпня, також двічі на тиждень.
Варто нагадати, що раніше влада Грузії планувала дозволити регулярне міжнародне авіасполучення в країні з 1 липня, однак перенесла цей термін на 1 серпня через погіршення ситуації з пандемією коронавірусної інфекції. Тепер термін перенесено до 1 вересня.
- Грузія офіційно продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня. Влада Грузії чекає рішення ЄС щодо відкриття кордонів для третіх країн.