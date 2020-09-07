Про це на брифінгу сьогодні заявив лідер партії “Єдиний національний рух” Григол Вашадзе, повідомляє місцеве видання “Грузія.Online”.
Зазначається, що сьогодні ввечері Саакашвілі зробить спеціальну заяву у зв’язку зі своїми планами щодо повернення в Грузію.
“Саакашвілі має повернутися в Грузію, він має зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому “Єдиний національний рух” і всі партії, що входять в об’єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем’єр-міністра Грузії”, – повідомив Вашадзе.
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- Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.