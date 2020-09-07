Грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало експрезидента країни, чинного голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.

Про це на брифінгу сьогодні заявив лідер партії “Єдиний національний рух” Григол Вашадзе, повідомляє місцеве видання “Грузія.Online”.

Зазначається, що сьогодні ввечері Саакашвілі зробить спеціальну заяву у зв’язку зі своїми планами щодо повернення в Грузію.

“Саакашвілі має повернутися в Грузію, він має зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому “Єдиний національний рух” і всі партії, що входять в об’єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем’єр-міністра Грузії”, – повідомив Вашадзе.