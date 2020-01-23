Гримчака перевели в Лук’янівське СІЗО, – дружина

Екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака перевели в Лук'янівське СІЗО.

Про це повідомила його дружина Юлія Гримчак в Facebook.

“Сьогодні вранці Юру етапували з Чернігівського СІЗО в Лук’янівське СІЗО Києва”, – написала вона.

Дружина Гримчака додала, що поки не володіє повною інформацією про умови утримання чоловіка.

“Чекаємо повідомлення від детективів, які наполягали на переводі, тому що ні одна пастка правоохоронців не спрацювала. Жодного порушення з боку арештанта не було”, – заявила Юлія.

Поки адвокатам Гримчака також не повідомили про його місцезнаходження.

“Вони обіцяли повідомити адвокатам про місце знаходження Гримчака, але на цей час не знають також нічого”, – написала дружина колишнього заступника міністра.