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Гримчака перевели в Лук’янівське СІЗО, – дружина

Екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака перевели в Лук'янівське СІЗО.

Четвер, 23 січня 2020, 17:26

Про це повідомила його дружина Юлія Гримчак в Facebook.

“Сьогодні вранці Юру етапували з Чернігівського СІЗО в Лук’янівське СІЗО Києва”, – написала вона.

Дружина Гримчака додала, що поки не володіє повною інформацією про умови утримання чоловіка.

“Чекаємо повідомлення від детективів, які наполягали на переводі, тому що ні одна пастка правоохоронців не спрацювала. Жодного порушення з боку арештанта не було”, – заявила Юлія.

Поки адвокатам Гримчака також не повідомили про його місцезнаходження.

“Вони обіцяли повідомити адвокатам про місце знаходження Гримчака, але на цей час не знають також нічого”, – написала дружина колишнього заступника міністра.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України прийшли до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака з метою його затримання. Згодом у СБУ повідомили, що Юрій Гримчак і його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.

17 серпня Юрій Гримчак був поміщений до Чернігівського СІЗО, незважаючи на неточності в судовій ухвалі. Генеральна прокуратура (ГПУ) змінила підозру Юрію Гримчаку на зловживання впливом.

  • 14 листопада Вищий антикорупційний суд подовжив термін утримання під вартою як запобіжного заходу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку ще на два місяці, призначивши заставу в розмірі майже 6 млн гривень.
  • 21 грудня Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення залишити заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака під вартою, зменшивши суму застави до 2 млн гривень.
Теги: Юрій Гримчак, Лукьяновское СИЗО

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