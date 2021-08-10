Губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення піти у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає "політично мотивованими".

Про це він заявив під час брифінгу.

Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021

Куомо вважає, що проведене розслідування було “політично мотивованим” та додав, що його відставка – вимушений крок.

“Я – житель Нью-Йорка. Я тут народився та виріс. Я – боєць. Моє покликання – боротися з такими суперечностями, тому що я щиро вірю, що розслідування було політично мотивованим, що це було несправедливо… Мою поведінку демонізували… Хоча це й неприйнятно для соціуму”, – заявив Куомо.

Резюмуючи, він додав, що любив і завжди любитиме Нью-Йорк і найгірша роль для нього – “виявитися непотрібним” штату.

Він додав, що має трьох дочок, і коли переглядав деякі сюжети журналістів щодо сексуальних домагань, сказав:

“Я хочу, аби ви знали – ваш батько ніколи не хотів продемонструвати неповагу до жінок… Ваш батько помилявся і попросив вибачення”.

Куомо піде у відставку через 14 днів. Його місце займе членкиня Демократичної партії, віцегубернаторка Кеті Хочул. Вона стане першою жінкою-губернатором Нью-Йорка.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).