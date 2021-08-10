Про це він заявив під час брифінгу.
Addressing the people of New York. Watch LIVE: https://t.co/0DOItVsW23
— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 10, 2021
Куомо вважає, що проведене розслідування було “політично мотивованим” та додав, що його відставка – вимушений крок.
“Я – житель Нью-Йорка. Я тут народився та виріс. Я – боєць. Моє покликання – боротися з такими суперечностями, тому що я щиро вірю, що розслідування було політично мотивованим, що це було несправедливо… Мою поведінку демонізували… Хоча це й неприйнятно для соціуму”, – заявив Куомо.
Резюмуючи, він додав, що любив і завжди любитиме Нью-Йорк і найгірша роль для нього – “виявитися непотрібним” штату.
Він додав, що має трьох дочок, і коли переглядав деякі сюжети журналістів щодо сексуальних домагань, сказав:
“Я хочу, аби ви знали – ваш батько ніколи не хотів продемонструвати неповагу до жінок… Ваш батько помилявся і попросив вибачення”.
Куомо піде у відставку через 14 днів. Його місце займе членкиня Демократичної партії, віцегубернаторка Кеті Хочул. Вона стане першою жінкою-губернатором Нью-Йорка.
Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.
Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.
Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.
Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.
Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).
- Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину. Звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти. Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хаєк. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.
- У березні 2020 року Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці у справі про злочини сексуального характеру. Вирок виніс суд штату Нью-Йорк.
- У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.