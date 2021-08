Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про результати розслідування повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс. Вона заявила, що губернатор, представник Демократичної партії, сексуально домагаюсь порушив не тільки закони штату, а й федеральні закони.

Letitia James, the New York State attorney general, said a monthslong investigation found that Gov. Andrew M. Cuomo sexually harassed multiple women and retaliated against at least one for making her complaints public. pic.twitter.com/3n7ql1FWpN

— The New York Times (@nytimes) August 3, 2021