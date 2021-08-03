Розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо показало, що він дійсно сексуально домагався багатьох жінок. Серед них - працівниці його офісу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про результати розслідування повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс. Вона заявила, що губернатор, представник Демократичної партії, сексуально домагаюсь порушив не тільки закони штату, а й федеральні закони.

Letitia James, the New York State attorney general, said a monthslong investigation found that Gov. Andrew M. Cuomo sexually harassed multiple women and retaliated against at least one for making her complaints public. pic.twitter.com/3n7ql1FWpN — The New York Times (@nytimes) August 3, 2021

Розслідування розпочалося торік, коли кілька жінок звинуватили Куомо в сексуальних домаганнях. Ініціатором розслідування був сам Куомо. Саме він доручив генпрокурору штату зайнятися цією справою. Куомо у відповідь сказав, що ніколи не торкався жінок з непристойними думками й відмовився подати у відставку, попри заклики своїх колег-демократів.

Розслідування тривало місяць. Слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також жінки, які раніше скаржилися на сексуальні домагання з боку Куомо. Вони проаналізували десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень між звинуваченим та “жертвами”. Загалом – 74 тисячі доказів.

“Незалежне розслідування продемонструвало, що губернатор Нью-Йорка сексуально домагався жінок, чим порушував федеральні закони та закони штату”, – заявила генпрокурорка штату.

Вона пояснила, що Куомо торкався жінок без їх згоди й дозволяв собі численні непристойні коментарі на їх адресу.

В одному з випадків Куомо та його підлеглі зробили так, аби жінка, яка скаржилася на дії губернатора, замовкла. Інші жінки розповідали про те, як Куомо їх мацав, цілував, саджав собі на коліна. Наприклад, асистентка Куомо звинуватила його в тому, що він заліз їй під блузу та схопив за груди.

Загалом, генпрокурорка звернула увагу на свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з цих жінок досі працюють на федеральній роботі. Серед них є навіть представниця поліції, яку губернатор кілька разів встиг погладити по животі, запитавши про вік. Коли та відповіла, що їй в районі 30, Куомо сказав, що вона для нього надто стара.

Своїй помічниці Шарлотт Беннет Куомо пропонував зробити татуювання на інтимній частині тіла й цікавився, чи є у неї пірсинг.

“Щоденний флірт, фізична близькість та принизливі коментарі губернаторі були нормою в офісі”, – сказано в матеріалах розслідування.

Що каже губернатор Куомо

Самого Куомо допитували протягом 11 годин. Губернатор каже, що все, про що сказано в результатах розслідування – брехня.

“Я хочу, аби ви дізналися від мене особисто, що я ніколи нікого не чіпав й ніколи нікого сексуально не домагався. Мені 63 роки. Я все своє життя прожив на очах в суспільства. Я не такий і таким ніколи не був”, – пояснив свою поведінку Куомо.

Тепер від Куомо чекають заяву про відставку. Губернатор займає своє крісло вже три строки підряд і збирається балотуватися на четвертий. Якщо такої заяви не буде, делегати Демократичної партії можуть проголосувати за імпічмент губернатору. “За” таке рішення вже готові проголосувати більшість законодавців штату.