63-річний губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вирішив піти на пенсію після звинувачень у сексуальних домаганнях. Його грошове утримання становитиме майже 50 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє видання People.

Куомо повідомив, що піде у відставку 24 серпня. 17 серпня він написав заяву про вихід на пенсію. Рішення почне діяти 1 вересня.

“За законом, заяву про вихід на пенсію потрібно подати до Державної та місцевої пенсійної служби штату Нью-Йорк не менше, ніж за 15, але не більше, ніж за 90 днів до дати виходу на пенсію”, – повідомив Метью Суїні, помічник директора з комунікацій в офісі фінансового контролера штату.

У пенсійній службі штату не відповіли на коментар стосовно того, яку суму отримуватиме Куомо. Як відомо, він понад 14 років був на федеральній службі, 11 років працював губернатором та 4 роки — генеральним прокурором штату.

За допомогою онлайн-калькулятора на сайтах пенсійних органів вдалося встановити, що Куомо отримуватиме пенсію розміром приблизно 50 тисяч доларів на місяць.

10 серпня губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення про відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.

Президент США Джо Байден, який довго товаришував з Куомо, та спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка товаришувала з його родиною, закликали губернатора подати у відставку.

Як відомо, напередодні були оприлюднені результати розслідування щодо губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо. Про них повідомила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

Розслідування показало, що Куомо справді сексуально домагався багатьох жінок. Серед них – працівниці його офісу.

Йдеться про свідчення 11 жінок, які скаржилися на сексуальні домагання з боку 63-річного губернатора. Дев’ятеро з них досі працюють на федеральній службі.

Загалом слідчі опитали 179 жінок, серед яких були колеги Куомо, співробітниці його офісу, а також інші жінки. Було проаналізовано десятки тисяч документів, фотографій та текстових повідомлень (понад 74 тисячі доказів).