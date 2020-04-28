Про це пише The New York Times.

73-річний ДеВайн став губернатором Огайо торік. До цієї посади він йшов 40 років, але пандемія коронавірусу підняла його рейтинг за лічені місяці.

Хоча він є республіканцем, ДеВайн пішов проти президента США Дональда Трампа, і у своєму штаті запровадив жорсткі карантинні заходи. Закриття шкіл, перенесення первинних виборів у штаті та інші обмеження призвели до зростання популярності ДеВайна.

Зараз губернатор вже накреслив план виходу з карантину, при цьому він буде плавним і обережним попри економічні збитки. У своєму плані ДеВайн керується порадами експертів в галузі охорони здоров’я, на відміну від Трампа, який сподівається, що відновлення економіки приведе його до переобрання.

Губернатор Огайо — це рідкісний випадок, коли республіканець не наслідує Трампа.

У понеділок ДеВайн пом’якшив карантинні заходи, оголосивши, що деякі невеликі підприємства можуть повернутися до роботи. Це при тому, що він ввів нові обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.

Крім того, починаючи з 4 травня знову зможуть відкритися виробники, офіси й будівельні підприємства, а з 12 травня — роздрібні магазини й підприємства сфери обслуговування. Вони обов’язково повинні будуть використовувати маски та дотримуватися дистанції.

За даними видання, число нових випадків зараження вірусом в штаті Огайо скоротилося. У штаті зареєстровано приблизно 137 випадків на 100 000 жителів. При цьому рівень тестування там залишається низьким (на 15 квітня – 22 тести на 100 000 осіб).

ДеВайн пообіцяв, що тестування на вірус різко зросте до 20 000 в день до кінця травня в порівнянні з 7 000 на день в цей час.

Зазначається, що реакція ДеВайна на спалах завоювала підтримку провідних демократів у штаті.