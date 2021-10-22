Губернатор штату Техас Грег Ебботт закликав членів Верховного суду залишити в силі закон щодо заборони абортів. Він додав, що федеральний уряд не має права його оскаржувати.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Міністерство юстиції США поки блокує закон та просить Верховний суд підтримати це рішення.

Закон набрав чинності в штаті 1 вересня. Він передбачає заборону на проведення абортів після шостого тижня вагітності. При цьому, він не виключає такі ситуації, як вагітність внаслідок зґвалтування чи інцесту. У клініках Техасу не роблять аборти, а жінкам радять їхати до сусідніх штатів, аби зробити таку операцію.

Закон дає право будь-кому подавати до суду на того, хто, на їх думку, зробив аборт чи допоміг комусь зробити аборт (допомогою вважається консультація, фінансова допомога, поїздка до клініки тощо).

Позивачі, які виграють справу, мають право на компенсацію збитків розміром не менше 10 тис. доларів й оплату судових витрат. Відповідачі мають оплатити судові витрати незалежно від того, виграли чи програли.

У вересні Верховний суд відхилив екстрений позов від тих, хто робить аборти в Техасі, щодо блокування закону. Але рішення досі не підписано, бо нові позови надходять фактично щотижня.

Суддя Роберт Пітман з Окружного суду США по Західному округу Техасу тимчасово заблокував закон 6 жовтня, він сказав, що з моменту набрання чинності “жінкам було незаконно заборонено здійснювати контроль над своїм життям способами, захищеними Конституцією”.

Однак 5-й окружний апеляційний суд США 9 жовтня призупинив рішення Пітмана. Це означає, що закон наразі чинний.

У грудні 2021 року Верховний суд США розглядатиме закон штату Міссісіпі, який забороняє аборти після 15-ти тижнів. Ні техаський, ні закон штату Міссісіпі не мають виключень для випадків зґвалтування або інцесту.