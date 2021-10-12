Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Республіканець Ебботт був одним з найгучніших лідерів США, які виступали проти введення обов’язкової вакцинації проти коронавірусу. Він уже видавав аналогічні накази й раніше, але цей вперше стосується приватних роботодавців і їх клієнтів.

Ебботт також закликав законодавців штату ухвалити закон, який заборонить примусову вакцинацію.

“Вакцинація проти COVID-19 безпечна, ефективна і є нашим найкращим захистом від вірусу, але вона повинна залишатися добровільною, а не примусовою“, — заявив він.

Раніше цього року губернатор скасував вимогу носити маски в штаті. У серпні він також підписав указ про заборону обовʼязкової вакцинації людей, які працюють у державних установах, включаючи державні школи та університети.

Водночас суди Техасу розглядають численні скарги на рішення Ебботта скасувати обовʼязкове носіння масок.

У Ебботта був позитивний результат на коронавірус в серпні під час різкого збільшення числа госпіталізацій по всьому штату. Пізніше він пояснив своє швидке одужання повною вакцинацією.