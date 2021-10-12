Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Республіканець Ебботт був одним з найгучніших лідерів США, які виступали проти введення обов’язкової вакцинації проти коронавірусу. Він уже видавав аналогічні накази й раніше, але цей вперше стосується приватних роботодавців і їх клієнтів.
Ебботт також закликав законодавців штату ухвалити закон, який заборонить примусову вакцинацію.
“Вакцинація проти COVID-19 безпечна, ефективна і є нашим найкращим захистом від вірусу, але вона повинна залишатися добровільною, а не примусовою“, — заявив він.
Раніше цього року губернатор скасував вимогу носити маски в штаті. У серпні він також підписав указ про заборону обовʼязкової вакцинації людей, які працюють у державних установах, включаючи державні школи та університети.
Водночас суди Техасу розглядають численні скарги на рішення Ебботта скасувати обовʼязкове носіння масок.
У Ебботта був позитивний результат на коронавірус в серпні під час різкого збільшення числа госпіталізацій по всьому штату. Пізніше він пояснив своє швидке одужання повною вакцинацією.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.