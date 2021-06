Про це він повідомив в Twitter.

У штаті дозволено не носити маски, а також відвідувати всі заклади. При цьому, громадянам не треба доводити, що вони повністю вакциновані.

Texas is open 100%.

Texans should have the freedom to go where they want without any limits, restrictions, or requirements.

Today, I signed a law that prohibits any TX business or gov’t entity from requiring vaccine passports or any vaccine information. pic.twitter.com/JQXOe4cHgY

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 7, 2021