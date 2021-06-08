Губернатор Техасу Грег Ебот підписав закон, який передбачає, що бізнес та федеральні установи не мають права вимагати від громадян доказів щодо вакцинації проти коронавірусу ("паспорти вакцинації").

Про це він повідомив в Twitter.

У штаті дозволено не носити маски, а також відвідувати всі заклади. При цьому, громадянам не треба доводити, що вони повністю вакциновані.

“Техас відкритий на 100%. Техасці вільні ходити туди, куди хочуть, без обмежень та вимог. Сьогодні я підписав закон, який забороняє бізнесу та держустановам в Техасі вимагати паспорти вакцинації чи іншу інформацію про вакцинацію”, – написав губернатор.

Texas is open 100%. Texans should have the freedom to go where they want without any limits, restrictions, or requirements. Today, I signed a law that prohibits any TX business or gov’t entity from requiring vaccine passports or any vaccine information. pic.twitter.com/JQXOe4cHgY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 7, 2021

Законопроєкт SB 968 було підписано в понеділок, 7 червня. Він почав діяти одразу після підписання.

“Ми продовжуємо кампанію з вакцинації, аби захистити здоров’я населення. Ми робитимемо це, не порушуючи особисті права та свободи техасців”, – додав губернатор.

Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.