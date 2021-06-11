Губернатор американського штату Техас Грег Еботт заявив, що виділив мільярд доларів з місцевого бюджету на будівництво прикордонної стіни, яка стримуватиме потік нелегальних мігрантів.

Про це він повідомив під час ток-шоу The Ingraham Angle.

Кошти підуть на те, аби добудувати стіну, яку до цього почав зводити 45-й американський президент Дональд Трамп. В деяких місцях стіну не добудовано, а в деяких — її знесли після того, як до влади прийшов Джо Байден.

Губернатор Техасу висловив своє невдоволення міграційною політикою Байдена, назвавши її “свідомою зневагою до верховенства права та добробуту техасців та американців, які мешкають у прикордонних районах”.

“Ми покликані добудувати прикордонну стіну… Я був у районі долини Ріо-Гранде (біля кордону, – ред.) та розмовляв з людьми, які страждають через потік нелегальних мігрантів”, – сказав губернатор.

Окрім того, що в штаті збираються добудувати стіну, губернатор анонсував нові заходи щодо стримування нелегальних мігрантів. Зокрема, Департамент громадської безпеки отримає право посилити покарання за такі злочини з боку нелегалів, як вторгнення в будинки місцевих громадян.

“Ми ставимося до цього дуже серйозно і збираємося зробити все можливе, аби забезпечити порядок на кордоні, зокрема — завершити будівництво прикордонної стіни”, – заявив губернатор, пообіцявши через тиждень озвучити подробиці.

У квітні на територію США потрапили 178 тисяч нелегальних мігрантів. Це рекордна кількість за останні 20 років.