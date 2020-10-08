Голову Харківської ОДА Олексій Кучера, який балотується у мери Харкова від "Слуги народу", звинуватили у тому, що він рекламується в соцмережах відеороликом про похорон загиблих під час катастрофи Ан-26. Він заперечує і звинувачує опонентів.

Про це повідомляють #Букви.

8 жовтня у соцмережах розповсюдили скріншот, на якому видно, що користувачеві було продемонстровано як рекламний відеоролик з назвою “У Харкові відбулося прощання із загиблими в авіакатастрофі АН-26” з каналу Олексія Кучера. Зліва також можна побачити кнопку “Олексій Кучер — Деталі”.

Відповідне відео було опубліковано на каналі Кучера 7 жовтня. Згодом Кучер відреагував на критику на свою адресу, яка посипалася після розповсюдження скріншоту. Він не заперечив, що рекламував цей ролик, проте зазначив, що в ньому немає піару. Також Кучер звинуватив опонентів в закидах на його адресу, а наостанок — запропонував той самий ролик переглянути. “Друзі, сьогодні пара “політичних тварин” через своїх посіпак поширила фейк про рекламу цього відео на моєму YouTube-каналі. Райнін та Світлична не гребують нічим заради влади. Невже для вас немає нічого святого? Де тут піар Кучера? Будь ласка, подивіться це відео в пам‘ять про загиблих курсантів та офіцерів на борту АН-26Ш під Чугуєвом, і зробіть висновки”, — написав він.

Варто зазначити, що це відео за 22 години зібрало значно більше переглядів, ніж інші відео Кучера за останні дні.

Катастрофа Ан-26

Літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Також стало відомо, що екіпажу військового літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області.

До того ж слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака Ан-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що розшифровка бортових самописців розпочалась 27 вересня та триватиме 3-5 днів під керівництвом ДБР.

Сім’ї загиблих у катастрофі Ан-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.