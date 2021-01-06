Влада американських штатів Меріленд і Вірджинія спорядили до Вашингтона, де почалися заворушення, службовців Національної гвардії.

Про це вони повідомили у своїх Twitter-акаунтах.

Губернатор Меріленда Ларрі Хоган доручив скерувати співробітників поліції та Національну гвардію до Вашингтона “для підтримки та відновлення порядку”.

“Все американці мають бути обурені цим нападом на Капітолій нашої країни. Це огидний і жорстокий напад на саме серце нашої демократії. Я не потерплю цього, і жоден американець теж”, – зазначив він.

Губернатор Вірджинії Ральф Нортем розпорядився спорядити до столиці службовців Нацгвардії та місцевої поліції.

“На прохання мера [Вашингтона Мюріел Боузер] я скеровую службовців Національної гвардії Вірджинії спільно з 200 співробітниками поліції штату Вірджинія”, – написав Нортем в Twitter.