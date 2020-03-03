Італійський будинок моди Gucci скасував показ нової круїзної колекції, який повинен був пройти 18 травня в Сан-Франциско.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Представник бренду зазначив що, з огляду на “викликану спалахом коронавірусу невизначеність, що зберігається, захід був скасований в якості запобіжного заходу”.

“Рішення про нову дату і місце проведення шоу буде оголошено пізніше, коли ситуація проясниться. Зараз ми думаємо про всіх тих, хто постраждав у всьому світі”, – додав він.

Зазначається, що таке рішення було прийнято після того, як через загрозу поширення коронавірусної інфекції круїзне шоу в Токіо скасував бренд Prada.

Інші великі бренди поки не повідомили про зміни.

Очікується, що Armani представить свою колекцію в Дубаї 19 квітня, Hermes в Лондоні 28 квітня, Chanel в Капрі 7 травня, Dior в Лечче 9 травня, Versace в США 16 травня і Max Mara в Санкт-Петербурзі 25 травня.