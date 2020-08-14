Про це заявив в інтерв’ю “Українському радіо” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що тезу про таку “кризу” придумала російська пропаганда, щоб переконати світ у необхідності подачі води на захоплений півострів.

“Гуманітарної кризи з водою в Криму немає. Тезу про гуманітарну кризу придумала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати в Крим воду. Є криза з постачання води на військові бази і для важкої промисловості, розташованої в Криму. Люди, які проживають у Криму, мають доступ до води. І тому повторення наративу про гуманітарну кризу – це якраз підсилення такого російського сигналу”, – наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що відповідальність за ситуацію на півострові згідно з міжнародним правом несе держава-окупант, тобто Росія. Відновлення ж подачі води можливе в контексті деокупації Криму.

“Безумовно, якщо почнуть страждати люди, потрібно буде думати, як ми можемо їм допомогти. Але, я хочу наголосити дуже чітко, що, відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант. Крапка. І тому ми абсолютно впевнено і спокійно говоримо про те, що відновлення постачання води в Крим можливе лише у контексті деокупації півострова”, – заявив Кулеба.

Відповідаючи на запитання, чи можливо в разі гуманітарної катастрофи в Криму якимось чином “постачати воду саме українцям, які там проживають”, очільник МЗС заявив:

“Реєструйся в базі даних як українець і отримай бідон води”? Треба ж завжди ідеї прив’язувати до технічної можливості їх реалізації”.