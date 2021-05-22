Український гурт Go_A яскраво виступив у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021" у Роттердамі (Нідерланди).

Відео виступу оприлюднено на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Українці виступили на сцені Ahoy Arena під 19-м номером і виконали трек-веснянку “Шум”.

Солістка гурту Катерина Павленко запалила залу своїм співом. А музиканти та хореографи влаштували магічні танці на тлі вражаючого відеоряду.

Глядачі в залі зустріли номер гучними оваціями.

Варто зазначити, що в фіналі беруть участь по 10 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймає конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.

Всього у фіналі виступають представники 26 країн.