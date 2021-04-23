Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі гурту.

Кліп знято у жанрі фентезі: дія ролика починається в звичайному супермаркеті, а потім усі герої через портал переносяться у казковий вимір.

Солістка гурту Саша Заріцька упродовж кліпу також змінює образ: спочатку вона звичайна відвідувачка магазину, а згодом – казкова дівчина зі світу магії.

Як зазначають у гурті, новий трек “звучить як магія і поглинає, занурює у таємничий світ мавок та сон-трави”.

“Колись дуже давно світ людей та світ чарів мирно співіснували. Магія не була чужою людям, а чарівні істоти їх не лякали. Проте минали століття, люди дедалі більше будували, дедалі більше вигадували й дедалі менше помічали дива навколо, допоки й зовсім перестали їх бачити. А можливо, їм стало просто не до них. Утім, де-не-де ще можна віднайти місця, в яких живе прадавня магія. Саме там люди, які вірять у дива, здатні її розгледіти, а іноді навіть відчути на собі. Знайти такі місця дуже непросто. Найчастіше вони приховані від сторонніх очей. До них ведуть портали, хаотично розкидані нашим світом. Ця історія – про один із таких порталів та про дівчинку, яка усім серцем вірила в дива. І не повірите, але вони таки з нею трапилися”, – йдеться в описі до відеокліпу.

Варто зазначити, що це перший сольний трек KAZKA за півтора року.

Гурт випустив свій новий сингл у форматі NFT-токена (невзаємозамінного токена). Він був розміщений на блокчейн платформі Proof-of-Love.com.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KAZKA SVIT (@kazka.band)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KAZKA SVIT (@kazka.band)