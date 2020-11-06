Вірмено-американський рок-гурт "System of a Down" вперше за 15 років випустив нові пісні. Вони присвячені збройному конфлікту між Азербайджаном та Вірменією в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Гурт випустив два сингли: “Protect the Land” and “Genocidal Humanoidz”. Це перші нові записи музикантів з моменту виходу альбому “Hypnotize” в 2005 році.

На пісню “Protect the Land” також знятий відеокліп, в якому кадри бойових дій у Нагірному Карабасі чергуються з портретами місцевих жителів.

Обидві композиції можна скачати на сторінці “System of a Down” на сервісі BandCamp. Прибуток від їх продажу буде направлений в Armenia Fund – американську неурядову організацію, що допомагає постраждалим жителям Нагірного Карабаху.

Варто відзначити, що учасники гурту “System of a Down” мають вірменське походження.

“Ми, “System Of A Down”, щойно випустили нову музику вперше за 15 років. Настав час зробити це зараз, оскільки нам чотирьом є, що сказати в один голос. Ці дві пісні – “Protect The Land” і “Genocidal Humanoidz” розповідають про жахливу і серйозну війну, розв’язану на нашій культурній батьківщині – в Нагірному Карабасі та Вірменії. Нинішні корумповані режими Алієва в Азербайджані та Ердогана в Туреччині не лише хочуть оголосити Арцах (Нагірний Карабах, – ред.) і Вірменію своєю власністю, а й безкарно вчиняють акти геноциду проти людства і дикої природи для досягнення своєї місії. Вони роблять ставку на те, що світ занадто зосереджений на коронавірусі, виборах і громадських заворушеннях, щоб заявити про їх звірства… Ми тут, щоб захистити нашу землю, нашу культуру і наш народ. Зараз не час закривати на це очі”, – написав лідер гурту Серж Танкян на своїй Facebook-сторінці.

ДОВІДКА. “System of a Down” – вірмено-американський рок-гурт, утворений у 1992 році в Лос-Анджелесі Сержем Танкяном і Дароном Малакяном під назвою Soil, в 1995 році прийняв нинішню назву. Всі учасники гурту мають вірменське походження. У період з 1998 по 2005 роки гурт випустив п’ять студійних альбомів, кожен із яких став платиновим (найбільш успішний – мультиплатиновий Toxicity). Було продано понад 40 млн копій альбомів по всьому світу. У 2006 році учасники “System of a Down” вирішили тимчасово призупинити спільну діяльність і зайнятися сольними проєктами. У листопаді 2010 року гурт оголосив про возз’єднання і проведення європейського турне.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.