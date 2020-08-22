Напередодні нового навчального року багато батьків замислюються про те, в який гурток чи секцію віддати свою дитину.

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Абсолютно всі гуртки й секції мають ряд переваг, серед яких:

Зміна обстановки;

Зміцнення здоров’я;

Розвиток слабких сторін;

Вироблення відповідальності й самостійності;

Удосконалення комунікативних навичок тощо.

Водночас є і свої нюанси. Якщо спортивні заняття розвивають дитину фізично, компенсуючи гіподинамію і знімаючи психологічну напругу, то гуртки художнього розвитку тренують посидючість і здатність до концентрації.

З якого віку і куди віддавати дитину?

На сьогодні можна знайти гуртки для дітей будь-якого віку. Деякі психологи вважають, що вже з 2-ух років дітям корисно спілкуватися з кимось крім близьких родичів. Вони заявляють, що колективні заняття в незвичному середовищі принесуть величезну користь для їх розвитку.

Інші ж вважають, що до трьох років дитину краще взагалі нікуди не водити, тому що розвивальні групи для найменших не пропонують нічого, окрім пальчикових ігор, ритміки та малювання, а цим можна займатися і вдома.

Спеціалізовані заняття на регулярній основі слід впроваджувати в життя дитини з 4-х років. У цьому віці її можна віддати на футбол, хокей, танці, малювання, музику.

У віці 5 років діти вже самі можуть обирати, чим хочуть займатися. Але їх уявлення про будь-яке дозвілля можуть відрізнятися від реальності. В такому разі дитину слід привести на пробне заняття, а після вже вирішувати чи варто цим займатися.

З 5-ти років можна займатися цирковим мистецтвом, декоративно-прикладним мистецтвом та іншим.

Починаючи з 6 років і старше дітей вже можна приводити на акторську майстерність, астрономію, кулінарію, теніс, плавання. У цьому віці також можна займатися в мовних школах, технічних гуртках і туристичних секціях.