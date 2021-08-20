Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Ігоря Гужви та компанії "Ласмак", якій належить відкрите ним інтернет-видання "Страна.ua".

Про це за підсумками засідання РНБО повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов.

“Ми запропонували ввести санкції стосовно пана Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо до афілійованих з ним юридичних осіб. В даному списку ще дві фізичні особи, безпосередньо афілійовані з ним. Вони займаються протиправною діяльності на території нашої країни”, — оголосив секретар РНБО.

“Те що стосується пана Гужви — Гужва Ігор Анатолійович, Солнцева Ганна Володимирівна, Лукашина Любов Юріївна, ТОВ “Ласмак”, яке володіє медійними ресурсами до пана Гужви, ТОВ “Маджері” (власник ТОВ “Ласмак” — ред.), ТОВ “Смарт медіамережа”, — сказав Данілов.

Зауважимо, ТОВ “Ласмак” є засновником інтернет-видання “Страна.ua”. Ганна Солнцева, дружина Ігоря Гужви, — власниця компанії “Ласмак”. Сам Ігор Гужва є засновником та головним редактором видання.

Любов Лукашина очолює БФ підтримки журналістики, історичних досліджень та літератури ім. Олеся Бузини, який створив Гужва.

Данілов зазначив, що щодо цих осіб застосовано повний пакет санкцій.

Справа Гужви

Нагадаємо, що 22 червня 2017 року правоохоронці затримали Ігоря Гужву в Києві за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання у великих розмірах).

Як повідомив тоді голова ГПУ Юрій Луценко, Гужва вимагав $ 10 тисяч за нерозміщення компрометувальних матеріалів на політика. Йшлося про народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінько. У самому виданні справу стосовно Гужви назвали сфабрикованою.

Гужва був заарештований на 2 місяці з альтернативою застави в 544 тисячі гривень. Незабаром заставу було внесено, і головний редактор “Страни” залишив СІЗО.

Згодом Гужва повідомив, що виїхав до Відня (Австрія) і попросив у австрійських властей політичного притулку. Згодом він заявив, що Австрія надала йому політичний притулок.

1 серпня минулого року повідомлялося, що Служба безпеки України виявила на флешці, вилученої під час обшуку в офісі видання “Страна.ua”, документи Міністерства оборони, що містять інформацію, яка, можливо, містить державну таємницю.

У жовтні 2018 року Шевченківський районний суд Києва відмовився заарештувати Гужву заочно.