Про це повідомляє СБУ.
Один з представників окупаційних військ РФ у розмові з дружиною зізнався, що три танкісти зґвалтували 16-річну дівчинку. І, як зрозуміло з розмови, його дружину це “неабияк розвеселило”.
Інший розповідає батькові, що разом з військовими вбили алабая, щоб з’їсти. Здивований батько запитав, чому вони почали їсти собак. Солдат РФ відповів, що у них є сухпайки, проте їм хочеться м’яса. Оскільки курей та гусей вони вже перебили, то залишилися лише собаки. Навіть у батька це викликало огиду.
“Такий вигляд має армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт “денацифікація”. Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад…” — пише Служба безпеки.
- Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Під час розмови загарбник хвалився дружині, що вкрав для неї хорошу косметику та одяг, а вона просить його красти ще більше.
- Черговий військовий армії РФ, котрий потрапив у полон до наших захисників, стверджує, що в українському полоні краще, ніж у російському війську.
- Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який наразі перебуває у Київській області та вбачає можливість заробити на мародерстві поблизу столиці.
- Відомо, що російські загарбники перейшли до масового мародерства по теренах України. Під час нападів на місцеве населення вони стають неконтрольованими.