Служба безпеки України перехопила розмови російських військових, зокрема, де вони зізнаються, що почали їсти собак. У телефонних розмовах з родичами вони розповідають як ґвалтують неповнолітніх.

Про це повідомляє СБУ.

Один з представників окупаційних військ РФ у розмові з дружиною зізнався, що три танкісти зґвалтували 16-річну дівчинку. І, як зрозуміло з розмови, його дружину це “неабияк розвеселило”.

Інший розповідає батькові, що разом з військовими вбили алабая, щоб з’їсти. Здивований батько запитав, чому вони почали їсти собак. Солдат РФ відповів, що у них є сухпайки, проте їм хочеться м’яса. Оскільки курей та гусей вони вже перебили, то залишилися лише собаки. Навіть у батька це викликало огиду.

“Такий вигляд має армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт “денацифікація”. Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад…” — пише Служба безпеки.