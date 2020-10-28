Керівництво клубу з Манчестера в поточному сезоні чемпіонату Англії поставило завдання виграти золоті медалі. Прогнозисти вважають, що після літніх трансферів городяни цілком здатні забрати у “Ліверпуля” титул, повідомляє Бетонмобайл. Хоча початок сезону в АПЛ у манчестерського клубу вийшло не дуже вдалим, в майбутньому підопічні Пепи Гвардіоли зуміють виправити турнірне становище. Особливо після того, як були зроблені останні трансфери в середині жовтня.

Доля крайнього захисника

В “Манчестер Сіті” були проблеми з крайніми захисниками. У новинах спорту писали про те, що український футболіст Олександр Зінченко може покинути склад городян. Проте врешті-решт Пепа Гвардьола заявив журналістам, що цей гравець залишається в команді. Нагадаємо, що Зінченко перейшов в “Манчестер Сіті” чотири роки тому з “Уфи”. При цьому, його контракт з клубом діє до літа 2024 року. За оцінками порталу Transfermarkt, вартість українця зараз становить двадцять чотири мільйони євро.

Також у “Манчестер Сіті” був шанс закрити операцію з “Барселоною” про перехід центрального захисника Еріка Гарсії. Він є вихованцем каталонців. За кілька годин до закриття трансферного вікна керівництво “Барселони” готові було викупити 19-річного іспанського гравця за сімнадцять мільйонів євро плюс бонуси. Однак “городян” така пропозиція не влаштувало. Вони відповіли відмовою, тому що не захотіли відпускати Гарсію менше, ніж за двадцять два мільйони євро.

Хто покинув Манчестер?

З “Манчестер Сіті” пішов Патрік Робертс, який знову повернувся в “Мідлсбро”. Клуб з Чемпіоншипа орендував 23-річного англійського гравця до кінця сезону. Цікаво, що Патрік вже грав у складі “Мідлсбро”, коли відправився туди в другій половині сезону 2019/20. Робертс не закріпився в складі манчестерського клубу. Для нього це шоста оренда за останні чотири з половиною роки. А термін угоди Робертса з “городянами” закінчується влітку 2022 року.

Також з “Манчестер Сіті” може піти Джон Стоунз. У його послугах активно цікавився “Тоттенхем” і, зокрема, головний тренер цієї команди Жозе Моурінью.

Але від трансферу відмовився і клуб з Манчестера, і сам гравець. Умовою Стоунз, при якому він погодився б на трансфер, є відмова Гвардіоли від використання його в ігрових схемах “Ман Сіті”. У цьому сезоні в складі манчестерського клубу з’явилися два центральні захисники Натан Аке і Рубен Діаш.