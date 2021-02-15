Про це повідомляє портал Guinee114 з посиланням на заяву уряду.
“Уряд Гвінеї оголошує про епідемію захворювання, що викликається вірусом Ебола, в префектурі Нзерекоре, районі Гуек”, – йдеться в заяві.
Перший випадок Еболи зафіксували в місті Гуек у медсестри, яка померла 28 січня. Пізніше захворювання виявили у семи осіб, які були присутні на її похороні. З них троє померли.
Західна Африка також продовжує боротися з коронавірусом COVID-19. Крім того, епідемія лихоманки Ебола в Гвінеї розпочалась після нових випадків захворювання в Демократичній республіці Конго, через три місяці після того, як влада заявила про придушення останнього спалаху в ДРК.
У зв’язку з тим, що епіцентр спалаху Еболи в Гвінеї знаходиться в прикордонному районі, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про співпрацю з медиками в сусідніх Ліберії і Сьєрра-Леоне на випадок, якщо ці країни також постраждають від вірусу.
Гвінея була однією з тих країн, які найбільше постраждали під час спалаху Еболи в Західній Африці в 2014-2016 роках. П’ять років тому країна була оголошена вільною від лихоманки.
- Раніше повідомлялося, що Китай відмовився надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну персоналізовану інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом COVID-19.