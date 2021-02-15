Міністерство охорони здоров'я Гвінеї в Західній Африці в понеділок оголосило про епідемію Ебола після того, як три людини померли від вірусу і ще четверо заразилися.

Про це повідомляє портал Guinee114 з посиланням на заяву уряду.

“Уряд Гвінеї оголошує про епідемію захворювання, що викликається вірусом Ебола, в префектурі Нзерекоре, районі Гуек”, – йдеться в заяві.

Перший випадок Еболи зафіксували в місті Гуек у медсестри, яка померла 28 січня. Пізніше захворювання виявили у семи осіб, які були присутні на її похороні. З них троє померли.

Західна Африка також продовжує боротися з коронавірусом COVID-19. Крім того, епідемія лихоманки Ебола в Гвінеї розпочалась після нових випадків захворювання в Демократичній республіці Конго, через три місяці після того, як влада заявила про придушення останнього спалаху в ДРК.

У зв’язку з тим, що епіцентр спалаху Еболи в Гвінеї знаходиться в прикордонному районі, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про співпрацю з медиками в сусідніх Ліберії і Сьєрра-Леоне на випадок, якщо ці країни також постраждають від вірусу.

Гвінея була однією з тих країн, які найбільше постраждали під час спалаху Еболи в Західній Африці в 2014-2016 роках. П’ять років тому країна була оголошена вільною від лихоманки.