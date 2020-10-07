Під Посольством Російської Федерації в Україні 7 жовтня, у день народження президента РФ Володимира Путіна, влаштували лазерне шоу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти влаштували лазерне шоу, процитувавши на фасаді популярну пісню про російського президента “Путін – х*йло”.

Вони заявили, що таким чином привітали з днем народження президента РФ Путіна.

За словами організаторів, мета акції — привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що чинить акти терору по всій земній кулі.