Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Активісти влаштували лазерне шоу, процитувавши на фасаді популярну пісню про російського президента “Путін – х*йло”.
Вони заявили, що таким чином привітали з днем народження президента РФ Путіна.
За словами організаторів, мета акції — привернути увагу до дій та політики Росії як держави-агресора, що чинить акти терору по всій земній кулі.
- Голова політради партії “Опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук з’їздив до Росії та зустрівся зі своїм кумом — президентом РФ Володимиром Путіним у Підмосков’ї.