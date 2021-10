Про це повідомила пресслужба NASA.

Рослини вже цвітуть і починають давати плоди. Квіти були обпилені дистанційно фахівцями в центрі Кеннеді та вручну за допомогою астронавтів NASA на станції.

При цьому плід виявився менше, ніж той, що визріває в земних умовах. Вчені поки що не розуміють, чому так відбувається. Крім того, не всі обпиленні квітки розвинулися в плоди.

Перший урожай астронавти зберуть уже наприкінці жовтня через 100 днів з початку експерименту Plant Habitat-04. Ще один – в листопаді – через 120 днів.

Очікується, що астронавти з’їдять частину врожаю, а решту відправлять на Землю для досліджень.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! 🌶 See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA

— Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021