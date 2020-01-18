Шведська компанія H & M, яка є найбільшою в Європі роздрібною мережею з торгівлі одягом, дозволила купувати речі на виплат.

Про це пише АР.

Так, H&M спільно з компанією Klarna презентували нове платіжне рішення, яке дає змогу сплатити за куплену річ не відразу, а пізніше. Зараз ця пропозиція діє для учасників програми лояльності в США. Провести оплату можна в інтернет-магазині або спеціальному додатку для телефону.

“Покупки в H&M повинні бути зручними, актуальними та надихаючими, і тепер ми раді запропонувати шанувальникам моди в США абсолютно новий спосіб оплати їх знахідок. Завдяки партнерству з Klarna ми розробили унікальне платіжне рішення H&M, яке пропонує нашим шанувальникам по-справжньому сучасний досвід здійснення покупок незалежно від того, де і як вони вирішили робити покупки”, – сказав фінансовий директор H & M North America Стефан Вос.