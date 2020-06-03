Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті бренду.
Кошти, зокрема, отримають три організації: Color Of Change, Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP) і Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU).
“Ми віримо в рівні прав для всіх. Ми підтримуємо темношкіре співтовариство сьогодні і кожен день. Ми розуміємо, що це виходить далеко за рамки поста в соціальних мережах. Ми дізналися, що нам ще належить виконати величезну роботу, щоб почати жити відповідно до цінностей, в які ми віримо. Ми прагнемо використовувати свій голос і вплив, щоб зробити свій внесок і протистояти расизму та дискримінації […] Давай змінюватися. Всі разом”, – зазначили в компанії.
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We believe in equal rights for everyone. We stand with and support the Black community – today and every day. We understand that this goes far beyond a social media post. We’ve learned the hard way how much work we still must do to live by the values we believe in. We’re committed to using our voice and influence to do our part and stand up against racism and discrimination. Today, H&M group will donate 500 000 USD to @naacp, @colorofchange and @aclu_nationwide. We support these organisations in their efforts for justice, economic rights and democratic empowerment. Let’s change. Together. #BlackLivesMatter H&M
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- Користувачі Мережі масово публікують зображення чорних квадратів на знак солідарності з борцями проти расизму. Серед них — знаменитості й популярні бренди.