Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті бренду.

Кошти, зокрема, отримають три організації: Color Of Change, Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP) і Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU).

“Ми віримо в рівні прав для всіх. Ми підтримуємо темношкіре співтовариство сьогодні і кожен день. Ми розуміємо, що це виходить далеко за рамки поста в соціальних мережах. Ми дізналися, що нам ще належить виконати величезну роботу, щоб почати жити відповідно до цінностей, в які ми віримо. Ми прагнемо використовувати свій голос і вплив, щоб зробити свій внесок і протистояти расизму та дискримінації […] Давай змінюватися. Всі разом”, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.