Шведський ритейлер H&M відкрив в Одесі в торгово-розважальному центрі "Рів'єра" свій перший магазин.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Церемонія відкриття почалася з танців, в яких взяли участь співробітники магазину. Після цього туди почали запускати покупців.

Сам магазин великий — він займає двоповерховий простір загальною площею 2 750 кв.м.

Його інтер’єр, за словами PR-менеджера H&M Ukraine Ольги Олійник, продуманий “відповідно до ДНК бренду”: природні матеріали, теплі кольори, м’яке освітлення.

У новому магазині H&M є відділи жіночого, чоловічого, підліткового та дитячого одягу, відділ товарів H&M HOME, також представлені лінійки H&M Sport і H&M MAMA. Крім того, для комфорту покупців збудував лаунж-зону з диванами та столиком.