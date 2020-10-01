Відомий шведський бренд одягу Hennes & Mauritz (H & M) планує скоротити кількість філій по всьому світу через коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Закриття магазинів відбудеться наступного року. Компанія заявила, що пандемія коронавірусу привернула більше покупців в Інтернет, тому працювати офлайн вже не так вигідно. Бренд планує збільшити інвестиції в цифрові технології, щоб більше продавати онлайн.

Уже влітку виробнику одягу вдалося вийти в плюс, після того, як у другому кварталі компанія повідомила про збитки.

У H&M близько п’яти тисяч магазинів у світі, з них 166 все ще закриті через COVID -19.

Бренд має договірне право переглядати або припиняти оренду приблизно чверті своїх магазинів щороку.

Рітейлер повідомив, що у 2021 році планує “чисте скорочення приблизно на 250 магазинів”.