Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

“3 березня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили народному депутату та його посереднику в отриманні неправомірної вигоди про відкриття матеріалів у справі для ознайомлення”, — йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що дії народного депутата України кваліфіковані за ч.4 ст.368 та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК України, а його посередника — ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України. Розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції допоки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

Сам Юрченко пов’язав справу проти нього зі “сміттєвою мафією”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами. На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

15 вересня суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Юрченка з можливістю вийти під заставу. Незабаром за нього внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави. Вже в листопаді з нього зняли електронний браслет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.