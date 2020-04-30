Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

Лінчевський зазначив, що на сьогоднішній день серед хворих коронавірусом кожен четвертий – медик.

“Якщо у кого і є елементарний захист, то в одному костюмі весь час ходити не будеш. Ми в клініці порахували, що якщо мати ці костюми і переодягатися кожного разу за всіма правилами, то виходить дороге задоволення. Зараз костюми з’являються, а на початку пандемії їх просто не було. Костюми важливі ще й тому, що інфікований лікар без належного захисту може інфікувати інших. Всі сили треба кинути на захист медичного персоналу хоча б тому, що хабом поширення інфекції можуть стати лікарні. Зараз із захистом вже стало легше: щось шиють, щось закупили, щось привезли волонтери. Звичайно, цього недостатньо”, – сказав він.

Лікар наголосив, що всі зараження медиків і людей, які отримали інфекцію всередині лікарень, – це наслідок непідготовленості системи.

“Ця епідемія – велика біда, від якої страждає Італія, Штати, Німеччина, Франція. Тому що коронавірус – це виклик для будь-якої цивілізованої країни. Але коли наша влада хоче зберегти рейтинг і обличчя, то починає свідомо маніпулювати. Починає говорити: “Країна готова , у нас все є”. Це найгірше. Якої інформації я б чекав від влади в такій ситуації? Треба говорити правду: “Люди, тестів немає, виявити і ізолювати всіх інфікованих не можемо, сидить вдома! Ми всіх не можемо протестувати. Кожен, хто на вулиці, потенційно інфікований і несе небезпеку”, – пояснив Лінчевський.

Він також додав, що якби влада говорила правду про рівень підготовки до боротьби з епідемією, то кожен з померлих українців міг вижити.

“Люди, немає захисту, допоможіть хто завгодно”. Уже робили бронежилети – зробимо і костюми. Це не біда, якщо мати в голові постійну домінанту цінність людського життя. Кожен з тих понад 200 померлих (на момент запису інтерв’ю в Україні офіційно було 261 померлих від коронавірусної інфекції – ред.), міг вижити, якби не “щось”. Якби не пішов до церкви, якби не пішов до знайомих, тощо”. Не можна мірятися кількістю померлих і говорити, що від грипу або в ДТП гине більше людей. Замість цього в разі коронавірусу чесне визнання проблеми могло б врятувати чиєсь життя”, – наголосив ексзаступник голови МОЗ.