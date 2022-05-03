В автономному територіальному утворенні Гагаузія на півдні Молдови ухвалили рішення про дозвіл використання російських пропагандистських символів.

Відповідний наказ підписала башкан Ірина Влах.

Варто зазначити, що парламент Молдови запровадив штрафи за носіння символу “Z” та георгіївської стрічки.

Натомість місцевий парламент автономного територіального утворення ухвалив законопроєкт, який дозволяє виготовляти, зберігати та використовувати георгіївську стрічку, червоний прапор чи інші “символи перемоги”.

Закон також встановлює проведення на території Гагаузії низки заходів з метою “увічнення пам’яті учасників війни та патріотичного виховання молодого покоління”.

Пізніше в етері TV8 представник державної канцелярії Молдови Євгеніу Сінчевічі заявив, що держава планує оскаржити рішення гагаузького парламенту в суді.