Відповідний наказ підписала башкан Ірина Влах.
Варто зазначити, що парламент Молдови запровадив штрафи за носіння символу “Z” та георгіївської стрічки.
Натомість місцевий парламент автономного територіального утворення ухвалив законопроєкт, який дозволяє виготовляти, зберігати та використовувати георгіївську стрічку, червоний прапор чи інші “символи перемоги”.
Закон також встановлює проведення на території Гагаузії низки заходів з метою “увічнення пам’яті учасників війни та патріотичного виховання молодого покоління”.
Пізніше в етері TV8 представник державної канцелярії Молдови Євгеніу Сінчевічі заявив, що держава планує оскаржити рішення гагаузького парламенту в суді.
- Раніше лідерка Молдови Мая Санду підтвердила інформацію про те, що Україна на початку широкомасштабного вторгнення РФ просила у Кишинева винищувачі “Міг-29”. Проте прохання Києва було відхилене і, як запевнила Санду, на це є вагомі причини.
- Також у Молдові заявили, що “глибоко занепокоєні” через заяви Росії щодо “утисків російськомовних у Придністров’ї”.