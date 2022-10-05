Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, деокупацію Луганської області від російських загарбників можна вважати офіційно розпочатою. Гайдай наголосив, що воїни ЗСУ вже звільнили від окупантів деякі населені пункти області, і там знову майорить український прапор.

Водночас Гайдай закликав мешканців, чиї населені пункти вже звільнено від росіян, не поспішати повертатись додому, бо там все ще дуже небезпечно. Зокрема спершу спеціалісти повинні розмінувати звільнені території.

Щодо осіб, які перебувають на поки що окупованих територіях Луганщини, їх Гайдай закликав евакуюватись

“Якщо не маєте такої можливості – під час обстрілів знаходьтеся в укриттях!” – наголосив він.

Очільник Луганщини також повідомив, що минулого тижня зустрівся з послами 17 держав світу. Під час зустрічі вдалось досягти певних домовленостей щодо майбутнього відновлення регіону.