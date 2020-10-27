10 креативних українських стартапів представлять свій бізнес-проєкт/ідею трьом досвідченим менторам з Великої Британії, США та України. Хакатон реалізується Інститутом права, технологій та інновацій (ILTI) у рамках проєкту "International Creative Law & Business Studios" за підтримки Українського культурного фонду.

Для участі запрошуються:

команди стартапів, готових до міжнародної експансії,

команди на етапі ідеї, що потребують додаткових знань та людей для її втілення,

усі, хто хоче долучити власні скіли для розвитку креативного бізнесу/проєкту.

Програма хакатону:

31/10 – 1-й день

12:00-15:00 – лекції менторів Чарльза Уайтхеда та Вілла Мерсера.

16:00-19:00 – практичний розбір презентацій (pitchdecks) команд менторами.

1/11 – 2-й день

10:00-12:00 – лекція ментора Дениса Белькевича.

12:00-20:00 – робота у командах, прямі трансляції з кожним із менторів для пропрацювання ідей та підготовки фінального пітчдеку.

2/11 – 3-й день

19:00-21:00 – фінальний пітчинг команд.

21:30 – оголошення переможців, яких обере журі, і які отримають індивідуальні консультації та подальші можливості для реалізації ідей від наших менторів.

Ментори:

1. Чарльз К. Вайтхед (США) – засновник та директор Програми з питань права, технологій та підприємництва в Cornell Tech у Нью-Йорку. До вступу до академічних кіл, професор Вайтхед обіймав вищі юридичні та ділові посади у сфері фінансових послуг Нью-Йорку та Токіо, зокрема керуючого директора Nomura Securities International, Salomon Brothers та Citigroup. Організатор ЕО бізнес-інкубаторів, які створені в Україні за програмою конкурентоспроможної України за підтримки USAID. Його експертиза поширюється на венчурний капітал та інвестиції, IPO.

2. Вілл Мерсер (Велика Британія) – венчурний директор у Zag, його кар’єра охоплює підприємництво, фінанси, та стратегічне консультування. У минулому – директор зі стратегії The Trampery – постачальника робочого простору для креативних стартапів. Створив креативний простір для роботи та подій у замку Château de La Salle, працював стратегом-фрілансером у проектах USAID в Україні, European Creative Hub Network.

3. Денис Белькевич (Україна) – має досвід 11+ років аналітики ринку мистецтва, кофаундер Fuelarts – акселератору ArtTech стартапів, запрошений експерт Deloitte Art & Finance (Люксембург), гостьовий викладач Sotheby’s Institute of Art (США), член наглядової ради Міжнародної асоціації колекціонерів Східного мистецтва (Швейцарія).

Умови участі:

1) До 29. 10 заповнити анкету та завантажити презентацію (оформлену обов’язково двома мовами: англійською та українською) за посиланням.

2) До участі буде відібрано 10 команд. Відібрані проєкти отримають підтвердження участі та посилання на ZOOM електронною пошту.

Хакатон буде проводитися онлайн у режимі ZOOM-конференції.

Детальніше про хакатон.