Для участі запрошуються:
- команди стартапів, готових до міжнародної експансії,
- команди на етапі ідеї, що потребують додаткових знань та людей для її втілення,
- усі, хто хоче долучити власні скіли для розвитку креативного бізнесу/проєкту.
Програма хакатону:
31/10 – 1-й день
12:00-15:00 – лекції менторів Чарльза Уайтхеда та Вілла Мерсера.
16:00-19:00 – практичний розбір презентацій (pitchdecks) команд менторами.
1/11 – 2-й день
10:00-12:00 – лекція ментора Дениса Белькевича.
12:00-20:00 – робота у командах, прямі трансляції з кожним із менторів для пропрацювання ідей та підготовки фінального пітчдеку.
2/11 – 3-й день
19:00-21:00 – фінальний пітчинг команд.
21:30 – оголошення переможців, яких обере журі, і які отримають індивідуальні консультації та подальші можливості для реалізації ідей від наших менторів.
Ментори:
1. Чарльз К. Вайтхед (США) – засновник та директор Програми з питань права, технологій та підприємництва в Cornell Tech у Нью-Йорку. До вступу до академічних кіл, професор Вайтхед обіймав вищі юридичні та ділові посади у сфері фінансових послуг Нью-Йорку та Токіо, зокрема керуючого директора Nomura Securities International, Salomon Brothers та Citigroup. Організатор ЕО бізнес-інкубаторів, які створені в Україні за програмою конкурентоспроможної України за підтримки USAID. Його експертиза поширюється на венчурний капітал та інвестиції, IPO.
2. Вілл Мерсер (Велика Британія) – венчурний директор у Zag, його кар’єра охоплює підприємництво, фінанси, та стратегічне консультування. У минулому – директор зі стратегії The Trampery – постачальника робочого простору для креативних стартапів. Створив креативний простір для роботи та подій у замку Château de La Salle, працював стратегом-фрілансером у проектах USAID в Україні, European Creative Hub Network.
3. Денис Белькевич (Україна) – має досвід 11+ років аналітики ринку мистецтва, кофаундер Fuelarts – акселератору ArtTech стартапів, запрошений експерт Deloitte Art & Finance (Люксембург), гостьовий викладач Sotheby’s Institute of Art (США), член наглядової ради Міжнародної асоціації колекціонерів Східного мистецтва (Швейцарія).
Умови участі:
1) До 29. 10 заповнити анкету та завантажити презентацію (оформлену обов’язково двома мовами: англійською та українською) за посиланням.
2) До участі буде відібрано 10 команд. Відібрані проєкти отримають підтвердження участі та посилання на ZOOM електронною пошту.
Хакатон буде проводитися онлайн у режимі ZOOM-конференції.