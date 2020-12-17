Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови на своїй сторінці у Facebook.

“На комп’ютерні системи нашого Секретаріату зловмисниками була здійснена кібератака з метою отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ-інфраструктури та вивести їх з ладу”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що атака була оперативно припинена силами ІТ-фахівців секретаріату.

У секретаріаті вважають це не просто спробою пошкодити пристрої, а атакою на українську мову і тих, хто її захищає. За словами пресслужби, це спроба паралізувати діяльність, але у відомстві здатні відбивати як інформаційні, так і хакерські напади.