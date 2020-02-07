Про це пише Engadget.
Даний підхід використовує зміни значень кольору RGB на ПК-дисплеї, які може виявити пристрій з камерою.
Теоретично зловмисник може викрасти дані, завантаживши шкідливе ПО в цільову систему через USB-накопичувач, і використовувати камери безпеки, що знаходяться поблизу, для передачі цієї інформації.
При цьому, як зазначають фахівці, викрадачеві даних все одно доведеться зламати комп’ютер жертви і мати доступ до камер, які будуть зчитувати інформацію, в межах прямої видимості.
Цей метод може бути корисний для спецслужб, які виконують вторгнення в стилі Stuxnet.
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