Дослідники знайшли спосіб вкрасти дані з комп'ютерів без можливості підключення до інших пристроїв, використовуючи яскравість ПК-дисплея.

Про це пише Engadget.

Даний підхід використовує зміни значень кольору RGB на ПК-дисплеї, які може виявити пристрій з камерою.

Теоретично зловмисник може викрасти дані, завантаживши шкідливе ПО в цільову систему через USB-накопичувач, і використовувати камери безпеки, що знаходяться поблизу, для передачі цієї інформації.

При цьому, як зазначають фахівці, викрадачеві даних все одно доведеться зламати комп’ютер жертви і мати доступ до камер, які будуть зчитувати інформацію, в межах прямої видимості.

Цей метод може бути корисний для спецслужб, які виконують вторгнення в стилі Stuxnet.