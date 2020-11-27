Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.
Відзначається, що спроби злому не були успішними.
За словами джерел, хакери видавали себе за рекрутерів у LinkedIn та WhatsApp.
Вони звернулися до співробітників AstraZeneca нібито з пропозиціями про роботу і відправили документи з описом посадових обов’язків. Виявилося, що в документах був шкідливий код, який повинен був надати доступ до комп’ютера жертви.
За словами одного з джерел, спроби злому були націлені на “широке коло людей”, включно з персоналом, який працює над вакциною проти COVID-19.
Відзначається, що інструменти і методи, використані в атаках, були частиною триваючої хакерської кампанії, про яку раніше повідомляли офіційні особи США і яку фахівці в сфері кібербезпеки приписали Північній Кореї.
За словами джерела агентства, деякі з облікових записів, використаних в атаках на AstraZeneca, були зареєстровані на російські адреси електронної пошти (що, можливо, було спробою ввести в оману).
Місія Північної Кореї при ООН в Женеві не відповіла на запит агентства про коментар. Пхеньян раніше заперечував факти здійснення кібератак.
У компанії AstraZeneca, яка увійшла в трійку провідних розробників вакцини проти COVID-19, також відмовилася від коментарів.
Раніше в компанії Microsoft повідомляли, що хакери, які працюють на уряди Росії та Північної Кореї (КНДР), в останні місяці атакували мережі семи компаній, які розробляють вакцини проти коронавірусу COVID-19.
Зазначалося, що об’єктами атак хакерів стали 7 “провідних фармацевтичних компаній” у Канаді, Франції, Індії, Південній Кореї та США. Назви цих компаній в Microsoft не озвучили.
- Вакцину проти коронавірусу, яку розробили фахівці Оксфордського університету і компанії AstraZeneca, додатково протестують. За словами головного виконавчого директора AstraZeneca Plc Паскаля Соріо, компанія хоче, щоб нове тестування підтвердило ефективність в 90 %, яку вакцина показала раніше.
- Раніше стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.