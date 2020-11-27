Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Відзначається, що спроби злому не були успішними.

За словами джерел, хакери видавали себе за рекрутерів у LinkedIn та WhatsApp.

Вони звернулися до співробітників AstraZeneca нібито з пропозиціями про роботу і відправили документи з описом посадових обов’язків. Виявилося, що в документах був шкідливий код, який повинен був надати доступ до комп’ютера жертви.

За словами одного з джерел, спроби злому були націлені на “широке коло людей”, включно з персоналом, який працює над вакциною проти COVID-19.

Відзначається, що інструменти і методи, використані в атаках, були частиною триваючої хакерської кампанії, про яку раніше повідомляли офіційні особи США і яку фахівці в сфері кібербезпеки приписали Північній Кореї.

За словами джерела агентства, деякі з облікових записів, використаних в атаках на AstraZeneca, були зареєстровані на російські адреси електронної пошти (що, можливо, було спробою ввести в оману).

Місія Північної Кореї при ООН в Женеві не відповіла на запит агентства про коментар. Пхеньян раніше заперечував факти здійснення кібератак.

У компанії AstraZeneca, яка увійшла в трійку провідних розробників вакцини проти COVID-19, також відмовилася від коментарів.

Раніше в компанії Microsoft повідомляли, що хакери, які працюють на уряди Росії та Північної Кореї (КНДР), в останні місяці атакували мережі семи компаній, які розробляють вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Зазначалося, що об’єктами атак хакерів стали 7 “провідних фармацевтичних компаній” у Канаді, Франції, Індії, Південній Кореї та США. Назви цих компаній в Microsoft не озвучили.