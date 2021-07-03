Хакери зламали 200 американських компаній

Хакерська група зламала близько 200 американських компаній в результаті великомасштабної атаки з використанням програм-вимагачів.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Зокрема, компанії постраждали від надзвичайно витонченої атаки програм-вимагачів, в ході якої було викрадено програмне забезпечення, яке широко використовується для управління технологіями від постачальника Kaseya з Майамі.

Зловмисники змінили інструмент Kaseya під назвою VSA, який використовують компанії, що управляють технологіями на малих підприємствах. Потім вони одночасно зашифрували файли клієнтів цих провайдерів.

Фірма з безпеки Huntress заявила, що відстежує вісім постачальників керованих послуг, які використовувалися для зараження близько 200 клієнтів.

Представник Kaseya повідомив, що компанія розслідує потенційну атаку на VSA, яка використовується ІТ-фахівцями для управління серверами, настільними комп’ютерами, мережними пристроями та принтерами.

Він також додав, що Kaseya відключив частину своєї інфраструктури і настійно рекомендував клієнтам, які використовували VSA в своїх приміщеннях, негайно вимкнути свої сервери.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Угруповання скоювало злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.