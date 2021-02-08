Про це повідомляють #Букви.

Лише тиждень тому, 1 лютого, IKEA відкрила в Києві свій перший офлайновий магазин. І поки IKEA на піку популярності й кияни стоять в довжелезних чергах, аби прогулятися культовим магазином шведської компанії в ТРЦ Blockbuster Mall та придбати меблі та товари для дому, хакери вирішили зламати її акаунт.

Вранці 8 лютого усі фото зникли з акаунту. Замість них з’явилося фото невідомого чоловіка, який сидить за комп’ютером. Аватарку було змінено на фото того ж чоловіка, ім’я — на емодзі поцілунку, а опис профілю на слова “самотній та без тебе” турецькою. Другою публікацією хакерів стало відео з чоловіком, який блазнює на камеру.

У підписках сторінки наразі тільки два профілі: невідома людина, підписана турецькою, із закритим акаунтом, а також профіль з ім’ям “allah”.

Компанія не коментує ситуацію попри численні запитання користувачів на офіційній сторінці в Facebook.