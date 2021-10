Про це повідомляє ВВС.

Хакери зламали держсистему Ірану, яка пов’язана з роботою АЗС та надає іранцям спеціальні субсидії на бензин. Оскільки система перестала працювати, на АЗС утворилися величезні черги. Тобто неможливо було купити пальне лише за допомогою спеціальних смарткарток (йдеться про пальне низької вартості). Купити пальне, яке дорого коштує, можна було без проблем.

Про джерело кібератаки спочатку не повідомляли.

За словами заступника міністра нафти Ірану Джеліла Саларі, над тим, аби відновити роботу системи, працює група фахівців (300 осіб). Проблему сподіваються повністю розв’язати до ранку 28 жовтня.

Станом на 27 жовтня в країні відновили роботу не більше ніж на 30% АЗС.

До слова, уряд Ірану заявив, що за кібератаку відповідальна “одна іноземна країна”, але яка саме — не уточнили. При цьому, раніше вони звинувачували в кібератаках Ізраїль та США.

При цьому, відповідальність за хакерську атаку взяла на себе хакерська група Predatory Sparrow.

A group calling itself "predatory sparrow" has claimed today's nationwide cyber-attack on Iran's petrol stations, also claiming responsibility for a similar attack on Iran's railway network earlier this year. The claims are unconfirmed and must be treated with caution. pic.twitter.com/4AwgTUImB6

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 26, 2021