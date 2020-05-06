Відкрита операційна система Lineage OS на базі Android, яку використовують для смартфонів, планшетів і телевізійних приставок, зазнала хакерської атаки.

Про це йдеться в матеріалі IT порталу Хakep.

Спроба злому сталася в суботу. Згідно з офіційними даними, зловмисники не завдали шкоди проєкту. Відомо, що злом не зачепив вихідний код, саму ОС і ключі для підпису офіційних дистриб’юторів.

Після хакерської атаки, фахівці компанії повели сервери в оф-лайн, щоб розслідувати інцидент. Зараз майже всі сервіси відновили роботу.

Відомо, що атака була реалізована через уразливості в складі фреймворка SaltStack Salt, які виявили минулого тижня. Уразливості дозволяли виконати довільний код.

В цей час, вже є оновлення системи, але дослідники попереджають, що в мережі можна знайти понад 6 тисяч потенційно уразливих систем і атаки з використанням вразливостей можуть повторитися.